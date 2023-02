Brand houdt leerlingen niet tegen om geld in te zamelen voor slachtoffers aardbeving: “Wij zijn heel trots op onze leerlingen”

Om 0.44 uur deze nacht kwam er een melding binnen bij de noodcentrale. Een wandelaar had gezien dat een caravan in brand stond aan de secundaire school Sint-Michiel in Leopoldsburg. De brandweer van Noord-Limburg kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Ook de politie Kempenland kwam ter plaatse. “Het is onduidelijk hoe die caravan in brand is gevlogen, dus de kans bestaat dat het opzettelijk was. Onderzoek moet nu uitwijzen of dat ook werkelijk zo is”, vertelt commissaris Marijke Martens van Politiezone Kempenland. “Als er mensen iets gezien zouden hebben, mogen ze dat zeker melden.”