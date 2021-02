Bloemen aan huis waar Hailey (10) stierf in brand, papa ligt in kunstmatige coma: “Ze was nog maar net gaan slapen”

LeopoldsburgDe Lommelsesteenweg in Leopoldsburg is in rouw nadat Hailey (10) stierf in de brand van dinsdagavond. Het meisje werd nog uit de woning gedragen, maar ze overleed na een reanimatiepoging aan de oprit. Haar papa ligt momenteel in een kunstmatige coma. “Hailey was nog maar net gaan slapen toen de brand uitbrak", weet haar nonkel. De buurt is in shock, net zoals haar klasgenootjes.