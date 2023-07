Cheeta Speed gaat met drie poten door het leven na amputatie: “Hij zal nooit meer de snelste zijn, maar misschien wel de bekendste”

In het Pakawi Park in Olmen (Balen) heeft jachtluipaard Speed onlangs een amputatie aan zijn rechterachterpoot moeten ondergaan. Het dier sukkelde jarenlang met een complexe breuk die uiteindelijk ook leidde tot een hardnekkige infectie. Overgaan tot amputatie was een moeilijke beslissing, maar wel eentje met een positieve uitkomst. “Vroeger had hij duidelijk pijn, nu zien we eindelijk weer een relaxt dier”, zegt bioloog Robby Van der Velden.