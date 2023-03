Bewolking in Leopoldsburg vanochtend

Stad Beringen strijdt tegen straatinti­mi­da­tie: “Er zal worden ingezet op preventie”

“Grensoverschrijdend gedrag is onaanvaardbaar en hoort niet thuis in onze stad.” Net om die reden werkt de Stad Beringen samen met Plan International om de stad veiliger te maken. Onder het motto ‘meten is weten’ worden inwoners, en vooral jongeren, opgeroepen om de plaatsen aan te duiden waar ze slachtoffer of getuigen werden van straatintimidatie. Met behulp van een online platform, en vijftien Beringse jongeren, strijd de stad tegen grensoverschrijdend gedrag.