België vraagt uitlevering ex-militair Sam H. aan Noorwegen, geen wapens gevonden in zijn woning

In de woning van de ex-militair Sam H. (30) die in een video premier Alexander De Croo bedreigt, zijn vrijdagavond geen wapens, munitie of explosieven aangetroffen. Dat laat het federaal parket weten. De huiszoeking in de woning van de man in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg ging vrijdagavond rond 21 uur van start, nadat de ontmijningsdienst DOVO de woning had gecontroleerd op explosieven. De ex-militair werkte tot een jaar geleden bij het leger, maar woont nog steeds in een huis van CDSCA (verhuurcentrale militaire woningen).