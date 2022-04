Basisschool Ondersteboven biedt thuis voor 96 dier- en plantensoorten

LeopoldsburgAfgelopen donderdag bracht gedeputeerde van Milieu en Natuur Bert Lambrechts een bezoekje aan basisschool Ondersteboven in Leopoldsburg. Daar is men al drie jaar bezig met het vergroenen van de speelplaats en de leerlingen onderzochten samen met MOS-begeleiders hoe natuurlijk hun vernieuwde speelplaats nu eigenlijk is. Op 20 minuten tijd vonden ze 96 dier- en plantensoorten.

Gewapend met netjes, loeppotjes en zoekkaarten keerden de leerlingen hun speelplaats binnenstebuiten. Die bleek een echte oase voor diertjes en planten. Bij de gevonden soorten tijdens de zogenaamde Bioblitz zaten onder meer de boskrekel, beemdkroon, muizenoor en waterranonkel.

“Deze speelplaats illustreert dat een groen schooldomein goed is voor de plaatselijke natuur, want diertjes en planten vinden hier hun plek”, beschrijft MOS-begeleider Karel Coenen. “Maar dat is lang niet alles. Zo’n natuurlijk ingerichte speelplaats zet ook aan tot ravotten en stimuleert leerkrachten om vaker naar buiten te trekken met de leerlingen, om er te leren in, met, en van de natuur. Het is dus dé plek om aan natuurRijk leren te doen.”

55 Limburgse scholen

Sinds 2018 ondersteunt het Provinciaal Natuurcentrum Limburgse scholen die hun speelplaats groener en natuurlijker willen maken. Scholen die gebruik maken van de subsidie krijgen financiële hulp en intensieve begeleiding. Al 55 Limburgse scholen maakten gebruik van deze subsidiemogelijkheid. In 2021 maakte de provincie 245 881,57 euro vrij hiervoor.

Volledig scherm De kinderen aan het werk © RV

Sociaalvaardiger en gelukkiger

“We weten dat kinderen en jongeren rustiger, sociaalvaardiger en gelukkiger zijn in een groene omgeving”, zegt Lambrechts. “Daarom investeren we met het Provinciaal Natuurcentrum in natuurlijke schooldomeinen waar leerlingen op een ervaringsgerichte manier kunnen spelen, leren en ontdekken. Bovenop de financiële middelen zetten onze MOS-begeleiders hun expertise in om de schoolteams te begeleiden. Zo leren de scholen ook hoe ze hun groene speelplaats op een educatieve manier kunnen benutten.”

Ook basisschool Ondersteboven maakte gebruik van deze provinciale subsidie. De leerlingen genieten voortaan van een speelplaats met een speelbosje met klimbomen, een poel, een bijzondere buitenklas, een natuurspeelkeukentje en een speelheuvel. In totaal onthardde de school een oppervlakte van meer dan 1 000 m².

Minder ruzie

Elly Huysmans, directeur van de methodeschool Ondersteboven, is dankbaar en fier dat ze de werken grotendeels hebben kunnen uitvoeren met het eigen team, leerlingen én ouders: “Zo konden we de kosten drukken en is de waardering des te groter. Onze groenontwerper Kris Schurmans heeft ons daarin fijn begeleid. We merkten al snel dat er minder ruzie is op onze groene speelplaats en we merken dat er een ander spel ontstaat bij de kinderen, zoals kampen bouwen. We genieten dus volop!”