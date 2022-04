Albert Heijn Leopoldsburg neemt vliegende start

Peer Zuidervest terug openge­steld voor verkeer

Deze maandag is de Zuidervest in Peer terug opengesteld voor alle verkeer. De herstellingswerken aan de riolering en het wegdek zijn volledig voltooid. “De riolering is over een afstand van 140 meter hersteld via een kousrenovatie”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Hiervoor is er in de bestaande riolering een kunststof bekleding aangebracht die een beschermlaag vormt tegen de binnenwand van de buizen. Nadien heeft Fluvius de holle ruimtes onder de straat opgevuld en werd het wegdek hersteld.” Enkel de wegmarkeringen moeten nog aangebracht worden. Dat zal gebeuren op maandag 2 mei. Tot die tijd geeft een lichtbord aan dat er nog geen markeringen zijn. De tijdelijke maatregelen die van toepassing waren in de Vredestraat verdwijnen vanaf dinsdag 12 april. Ook De Lijn zal de halte op de Zuidervest opnieuw in gebruik nemen.

