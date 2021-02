Afscheid van Hailey (10) die stierf in brand: “We missen die zotte kuren en mooie lach... Slaap zacht prinses”

Hasselt Droogte Innovatie Fonds start met 224.000 euro voor eerste projecten tegen droogte in Limburgse landbouw­sec­tor

17 februari Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) werd vorig jaar opgericht om de Limburgse land- en tuinbouwsector weerbaarder te maken tegen droogte, of de Limburgse deputatie keurt alvast twee projecten goed. Zij zal bijna 224.000 euro investeren in een efficiënter waterverbruik via een ondergrondse druppelirrigatie, en een gebruiksklare ‘toolbox’ voor de Limburgse land- en tuinbouwers.