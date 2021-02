Afscheid van Hailey (10) die in brand stierf: “De mooiste ster, dat ben jij”

Lommel Twee jaar cel gevraagd voor zinloos geweld

17 februari De rechtbank van Hasselt heeft een celstraf van twee jaar gevorderd ten aanzien van een 20-jarige man uit Lommel. Hij pleegde in oktober 2019 zinloos geweld bij een wandelaar in de Lommelse Kerkstraat, toen die vroeg om iets trager te rijden met zijn scooter. Hij was passagier op de scooter, kroop van het vehikel en gaf het slachtoffer een kopstoot. Zijn kompaan deelde daarop ook enkele slagen uit. Het slachtoffer kon vier maanden lang niet gaan werken ten gevolge van zijn kwetsuren. Omdat de beklaagde niet naar de rechtbank kwam, werd de celstraf effectief gevorderd. Op 16 maart volgt het vonnis.