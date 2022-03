150.000 euro voor restauratiewerken aan parochiekerk in Leopoldsburg

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk in Leopoldsburg kampt met enkele bouwfysische problemen. Daar wordt met deze standaardpremie een oplossing voor gezocht. Het steenwerk van de toren met de twee inkomportalen wordt gerestaureerd, de gedemonteerde inkomtrap aan de sacristieën wordt teruggeplaatst en het zinken dak van de sacristie en CV- ruimte wordt vernieuwd. Voor de restauratiewerken is een premie van 150.000 euro toegekend.

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk is een fraaie neo-romaanse kerk, gebouwd op initiatief van koning Leopold II. Architect van de kerk was Albert Capronnier die zich liet inspireren door de romaanse kerk van Bertrix. Het is in eerste instantie een militaire kerk die behoorde tot het kamp van Beverlo. Kapitein Lebrun en zijn genietroepen stonden in voor de bouw van het monument.