Zus winnares ‘De Mol' overlijdt na trap van eigen paard: “Een fantastische huisarts. Haar medeleven was oprecht”

Lennik Verboden op de banken op Markt te zitten wegens onderhoud

2 september Op vrijdag 3 september vanaf 7 uur zal de firma App All Remove een beschermende coating aanbrengen op de gloednieuwe banken en tafels op de Markt van Lennik. Deze werden geplaatst als laatste afwerking van de renovatie van een deel van het Marktplein. Aangezien de bankjes enkele uren zullen duren om op te drogen, mag je er tijdelijk niet op of aan zitten. Het is de bedoeling dat deze coating een bescherming zal bieden tegen de dagdagelijkse vervuiling en eventueel vandalisme door middel van graffiti of andere zaken.