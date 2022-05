Zorgparkeren kan vanaf 1 juni ook in Lennik

Enkel zorgverleners met een zorgparkeerkaart kunnen tijdens hun huisbezoek gebruik maken van de aangeduide zorgparkeerplaatsen. De voorwaarde voor een zorgparkeerkaart is dat zij beschikken over een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Wanneer zij van de zorgparkeerplaats gebruik maken, moeten de zorgverleners hun zorgparkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit van de wagen leggen. Op de zorgparkeerkaart staat de naam en gsm-nummer van de zorgverlener. De maximale parkeertijd is beperkt tot 45 minuten. De zorgparkeersticker kan online aangevraagd worden via de website van de gemeente of aan het onthaal van het gemeentehuis afgehaald worden en is 2 jaar geldig. Vanaf 1 juni worden deze verzonden.