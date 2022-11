Zonnestraal vzw viert door corona 2 jaar later hun 70-jarig bestaan met kunstproject en jubileumviering

Halle Overval levert één zak chips op: “Uitermate amateuris­ti­sche overval uit geldnood“

Een man uit Halle riskeert 3 jaar cel voor een gewapende overval in een winkel. Die had hem slechts de magere buit van één zak chips opgeleverd, en bij een huiszoeking had de politie ook nog een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. “Mijn cliënt is drugsverslaafd en heeft een aangepaste begeleiding nodig”, klonk het aan de zijde van de verdediging.

