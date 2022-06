Zonnestraal vzw organiseerde 6de editie van Inclusieve Vijfkamp

Deze ging naar jaarlijkse gewoonte door op de site van De Koornmolen in Gooik. In 2019 kreeg het evenement nog de erkenning ‘Good Practice’ van Sport Vlaanderen. Zonnestraal vzw daagde bedrijven uit om tegen elkaar te strijden in vijf atletiekdisciplines: 100m sprint, kogelstoten, 800m aflossing, verspringen en 800m lopen. Na twee afgelaste edities door de coronacrisis mocht het evenement dit jaar liefst 30 teams ontvangen. Die teams bestonden zowel uit personen met als zonder een beperking. De opzet was zoals elk jaar simpel: opnieuw samen sporten. Dankzij dat inclusieve karakter wordt getoond dat zowel personen mét als zonder beperking samen sporten en één team vormen. De winnaars van dit jaar was Jan De Nul Group.