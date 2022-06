“Ze dreigden met messen en riepen ‘money money!’ naar ons”: Martha (78) wordt samen met man en dochter slachtoffer van brutale overval in eigen huis

Halle Organisa­tor Afterwork Lounge trakteert Halse brandweer­man­nen op uitgebreid ontbijt: “Deze geste waarderen we mateloos”

Twee ploegen van de Halse brandweer werden zondagochtend getrakteerd op een uitgebreid ontbijt in hun kazerne. Cateraar van dienst: Hallusement. De organisator van twee afterworks in 2019 had zich al langer voorgenomen om met de opbrengst de brandweermannen te trakteren. “Onze slogan is ‘door Hallenaren, voor Hallenaren’”, klinkt het. “En de brandweer staat er dag en nacht voor de Hallenaren.”

