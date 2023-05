WEER. Zware neerslag en bewolking in Lennik vanochtend

Futsal Champions League RSCA Futsal kan niet stunten in Final Four van Champions League: “De wet van de sterkste was duidelijk; we botsten op een superieur Lissabon”

RSCA Futsal zal de Champions League niet winnen in 2023. In de halve finale van de Final Four botste paars-wit op een superieur Sporting Lissabon. De Anderlechtenaren gingen met 7-1 kopje onder. Lang treuren hoort er niet bij. Zondag speelt Anderlecht de troosting voor de bronzen medaille tegen Benfica of Palma.