WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Lennik

Man valt met elektri­sche fiets op weg naar werk en verkeert in levensge­vaar

Op de Nederwijk-Oost in Ninove is een fietser dinsdag in de vroege ochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een valpartij. De man was met zijn elektrische fiets op weg naar zijn werk. Het is nog onduidelijk of er een voertuig bij het ongeval betrokken was. Al is er wel sprake van een truck die langs reed.