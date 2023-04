WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Lennik

Van de jaarmarkt tot in de Balkan: onze tips voor het verlengd weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Maandag 1 mei en dus krijgen we opnieuw een verlengd weekend. Het ziet er ook naar uit dat we drie dagen mooi en aangenaam lenteweer krijgen. Nog geen plannen gemaakt om er op uit te trekken? Dan helpen wij jou even op weg met deze vijf tips in het Pajottenland, de Zennevallei, Brussel en de Rand: van een lancering van nieuwe bieren bij Oud Beersel tot een Kevertreffen in Hoeilaart.