WEER. Vanochtend helder weer in Lennik

Livios “Als je te lang wacht met snoeien, zullen de takken nog dikker worden”: tuinexpert geeft advies voor de populair­ste boom- en struiksoor­ten

Struiken en bomen snoeien is een vaste tuinklus in de maand juni. Beukenhagen, taxussen en coniferen snakken naar een trimbeurt. Bart Verelst geeft bouwsite Livios tips voor wie in juni de heggenschaar uit het tuinhuis haalt. Verschillende soorten bomen, struiken en heggen vragen namelijk om andere snoeitechnieken.