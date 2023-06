WEER. Vanochtend bewolking in Lennik

LEVENSVER­HAAL. Bekend in heel Ninove ontfermde Benny Schaillee (62) zich over de eenzamen: “Warme man die nog boordevol plannen zat”

Benny Schaillee uit Ninove is op 62-jarige leeftijd overleden. De man was bijzonder graag gezien in Ninove. Hij richtte vier jaar geleden ‘de Vriendenkring van Ninove’ op voor mensen die alleen of eenzaam waren. Zelf kwam hij graag onder de mensen. Benny was in verschillende verenigingen actief, zorgde ervoor dat de straten in Ninove er proper bij lagen en was compostmeester.