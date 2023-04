WEER. Kans op bewolking vanochtend in Lennik

Ternat zoekt vrijwilli­gers voor de Minder Mobielen Centrale

Het Sociaal Huis van de gemeente Ternat lanceert een oproep naar mensen die als chauffeur vrijwillig deel willen uitmaken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Deze dienst staat in voor het vervoer van mensen die niet in staat zijn om zelf te rijden of een beroep kunnen doen op het openbaar vervoer.