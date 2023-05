WEER. In Lennik bewolking vanochtend

Leopold (96) krijgt eerste snelheids­boe­te ooit: “32 waar ik 30 mocht... Ze zouden mij beter belonen met een medaille na al die jaren”

“Die flits is best wel gevaarlijk. Voor hetzelfde geld had ik een ongeval.” Leopold Debast uit Halle is er nog altijd van onder de indruk. Enkele weken terug werd hij geflitst door de superflitspaal die sinds begin april in Halle wordt ingezet. Zijn eerste flitsboete sinds hij in 1947 zijn rijbewijs haalde. Hij had voor zoveel jaren zonder ongevallen en boetes eerder op een medaille dan een boete gehoopt.