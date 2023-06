WEER. Heldere ochtend in Lennik

Voor het eerst in 9 jaar geen slechtvalk­jes uitgebroed in toren Sint-Martinusba­si­liek

Er vliegen dit jaar geen jonge slechtvalkjes uit in de toren van de Sint-Martinusbasiliek, dat is voor het eerst in 9 jaar. De broedplaats was de voorbije maanden nochtans erg populair. Maar dat is net één van de oorzaken dat er dit broedseizoen geen nieuwe jongen geboren zijn.