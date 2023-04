WEER. Helder weer in Lennik vanochtend

WEER. Overwegend bewolkt in Lennik vanochtend

De ochtend en de middag in Lennik is eerst bewolkt met hevige regenbuien rond 5 uur. De regen zal ongeveer 4 uur aanhouden. Later op de avond wordt het droog. Het weer klaart later op met temperaturen rond de 8 graden. Er wordt een zwakke wind uit het noordwesten verwacht die later op de dag toeneemt.