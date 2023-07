WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lennik vandaag

TERRASTIP. De Wei van Wammek is voor het vierde jaar op rij terug: “De bierkaart hebben we uitgebreid”

De Wei van Wammek. Wat als alternatief voor Midzomer Wambeek tijdens de coronaperiode begon, is intussen uitgegroeid tot een vast begrip in Wambeek en omgeving. Voor het vierde jaar op rij wordt de feestweide in het centrum van de gemeente naast brouwerij De Troch omgetoverd tot zomerbar met foodtrucks en een ruime keuze aan bieren. “De Wei en Midzomer houden elkaar in evenwicht”, zegt organisator Kevin Coppens.