WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lennik vandaag

Kinderop­vang Lindekind­jes grijpt naast subsidies, uitbaat­ster kaart verdeling aan: “Dit lijkt wel op een loterij”

Patricia Neckebroeck van groepsopvang Lindekindjes in Appelterre is teleurgesteld dat haar kinderopvang opnieuw naast subsidies voor inkomenstarief grijpt. De verdeling ervan verloopt volgens haar niet eerlijk en heeft grote gevolgen. “Fratsen als dit zorgen ervoor dat veel collega’s de handdoek in de ring gooien.”