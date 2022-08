Wandelclub Lennikse Windheren organiseert 14e editie van Lennikse Feestentocht

Het wordt een prachtige natuurwandeling door het hartje van het Pajottenland, die het begin van de Lennikse Feesten inluidt. De start is voorzien aan gemeenteschool ’t Rakkertje in Eizeringen en de aankomst in het centrum van Lennik. Onderweg wandel je langs verschillende unieke locaties waaronder vierkantshoeve Bree-Eik. Drank, broodjes, soep, pensen en spek zijn die dag verkrijgbaar in de startzaal en rustpost. Je kan kiezen tussen verschillende afstanden zoals 6, 10, 12, 16, 20, 25 en 32 kilometer. Voor wandelaars van de 6 kilometer is er gelegenheid tot begeleiding door het Fotografencollectief De Payot met start om 9.30 uur. Er is een vrij vertrek voorzien van 7 tot 15 uur, maar de laatste wandelaars moeten om 18 uur binnen zijn.