VUB-ingenieur ontdekt dat Lennik ouder is dan ‘oudste stad’ Tongeren: “Onderzoeksmethode kan overal nieuw licht werpen op Romeinse aanwezigheid”

Euromillions Volley League Pascal Debels (Lindemans Aalst) over tegenstan­der Roeselare: “Een sneltrein die moeilijk te stoppen is”

1 december Woensdagavond krijgt Lindemans Aalst het bezoek van koploper Roeselare. De komst van de West-Vlamingen zorgt gewoonlijk voor een schitterende ambiance in een vol Schotte. Door corona is er echter nog steeds geen publiek toegelaten. Supporters kunnen de topper volgen via de livestream en op TV Oost (met commentaar van Alain Dardenne en Kristof Hoho).