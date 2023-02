Vrouw plundert rekeningen van haar bejaarde moeder: “Ze beschouwde het duidelijk als een schenking”

indooratletiek Delphine Nkansa, Rani Rosius en Hanne Claes snel op IFAM, Jolien Boumkwo sterk met de kogel

De IFAM in zaal trekt misschien minder toppers naar Gent dan in de zomer naar Oordegem, maar er vallen toch altijd wel limieten op te tekenen voor internationale kampioenschappen. Dit keer bleken Delphine Nkansa en Rani Rosius aan het feest op de 60m. Nkansa voldeed zelfs in haar reeks aan de limiet van 7.22 en deed daar nog één honderdste vanaf in de finale. Rosius toonde zich vooral in de reeksen met 7.23.

5 februari