Vrouw plundert rekeningen van haar bejaarde moeder: “Alle dagelijkse kosten werden betaald met haar bankrekening”

Het 86-jarige slachtoffer was door haar hoge leeftijd en haar gezondheid niet meer in staat om haar eigen goederen te beheren. Hierop stelde de vrederechter haar dochter aan als bewindvoerder. Een catastrofale beslissing, bleek al snel. “Het was de bedoeling dat mevrouw het geld en de bankrekeningen van haar moeder zou gebruiken om de kosten van haar moeder te betalen, maar ze heeft dat duidelijk beschouwd als een schenking en ervan geprofiteerd om haar eigen kosten te betalen”, zei het parket. “Boodschappen in de supermarkt, telefoonrekeningen, zowat alle dagelijkse kosten werden betaald met de bankkaart en -rekening van haar moeder, terwijl ze ook geld uitdeelde aan familieleden. De rekeningen voor het verblijf van haar moeder in het rusthuis bleven dan weer onbetaald.”