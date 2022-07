Vrouw met mes bedreigd en aangevallen op Lennikse Markt: “Mogelijke link met eerdere brutale grijpdiefstal”

Halle AZ Sint-Ma­ria breidt met een derde uit in oppervlak­te: “Ziekenhuis blijft groeien en dus staan we voor grote uitdagin­gen”

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle wil de komende jaren fors uitbreiden. In oppervlakte zal de campus een derde groter worden. Zo wil de directie patiënten en bezoekers nog beter helpen. Directeur Axel Kerkhofs legt uit waarom de investering van liefst 80 miljoen euro nodig is. Zo zoeken alleen al op de spoedafdeling elk jaar bijna 37.000 mensen hulp. Het ziekenhuis hoopt dan ook dat de Vlaamse overheid snel met subsidies over de brug komt.

