Voortaan kunnen Pajotse inwoners met al hun energievragen terecht in de vernieuwde Schepenbank

Halle Café De Fazant is Orval Ambassa­deur Magna Cum Laude: “Grootste bekroning uit mijn carrière”

Cafébazin Kristien Denayer is fier want voortaan is haar café benoemd tot Ambassadeur Magna Cum Laude van Orval. Het is een prestigieuze titel die je maar één keer kan behalen. Ze staat al jaren achter de toog van café De Fazant op de Grote Markt in Halle. En al even lang serveert ze in de bruine kroeg Orval. Jong, oud, temperé of uit de koelkast, … Kristien weet als geen ander hoe je een Orval, van welke leeftijd ook, het beste serveert. “Wat enorm belangrijk is kwaliteit, controle en respect”, zegt Kristien zelf. “Die dingen horen zich te weerspiegelen in de zaak. Als je dit combineert met een goede service tegenover de klant, dan is dat een ambassdeurstitel waardig. Café De Fazant mocht sinds 2009 deze titel jaarlijks in ontvangst nemen. Het heeft me ook altijd gefascineerd hoe de hergisting op fles prachtig werk levert bij een oude Orval. Daarom kan je in De Fazant ook steeds Orval drinken van verschillende leeftijden tot en met 5 jaar. De bekroning tot Ambassadeur Orval Magna Cum Laude begint stilaan door te dringen. Het is de grootste bekroning in mijn carrière.” In 2013 behaalde ze al de titel Cum Laude. Maar de ultieme bekroning is er nu dus ook want De Fazant draagt in 2023 als enige in de wereld de titel van Ambassadeur Magna Cum Laude.

11:35