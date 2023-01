Voortaan kan je 24/7 boodschappen doen bij OKay in Lennik: “OKay Direct focust op vers, on-the-go én snelle maaltijdoplossingen”

Denderwindeke Werken op nieuwe locatie dieren­asiel gaan van start: “We hopen deze zomer eindelijk te kunnen verhuizen, al zal gebouw zelfs nog te klein zijn om alle dieren op te vangen”

De werken zijn van start gegaan op de toekomstige locatie van het Dierenasiel Ninove. De uitbaters hopen volgende zomer eindelijk te kunnen verhuizen. Ze kijken ernaar uit, want deze winter moeten ze zich nog behelpen met warmtelampen in de hondenkennels in een erg verouderde infrastructuur. Bovendien is het opnieuw zeer druk in het asiel en moeten ze met een wachtlijst werken.

30 januari