Verlichte tractoren trekken eind december opnieuw door het Pajottenland

Gooik Centrum Gooik herleeft een hele maand tijdens WK dankzij Baar28 met WK-dorp en tal van andere activitei­ten

WK-dorpen in het Pajottenland zullen dit jaar amper georganiseerd worden. Zowel de slechte timing van de matchen als de winterperiode liggen hiervan aan de basis. Maar dat is buiten Baar28 gerekend. Op de parkeerstrip in het centrum van Gooik voorzien ze een grote tent waar de matchen van de Rode Duivels zullen worden uitgezonden. Na de matchen is er nog muziek en animatie voorzien. “De tent zal er staan van 18 november tot 18 december”, vertelt Geert De Slachmuylder van Baar28.

14 november