Vader van Remco Evenepoel slachtoffer van grote werfdiefstal: “Een deel van hun buit lag nog buiten, hun bestelwagen zal vol zijn geweest...”

Bestuurder rijdt dwars door gevel van huis en richt heel wat ravage aan: “Mama (70) zat in de keuken toen de auto plots binnen­storm­de”

11 oktober Een bestuurder heeft in Galmaarden een enorme ravage aangericht aan een woning. De man kwam in een scherpe bocht in de voorgevel van een huis terecht, nadat hij volgens de hulpdiensten onwel werd. De 70-jarige eigenares van het huis werd door de familie overgebracht naar het ziekenhuis. Wij gingen langs bij de eigenaars en zagen de ravage met onze eigen ogen. “Wat wij hebben gehoord is dat de persoon in kwestie al enkele minuten vreemd aan het rijden was”, vertelt de dochter van de eigenares.