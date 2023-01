Twintig kinderen leren uitvinden tijdens techniekkamp in de Techniekschuur

De Techniekschuur is een initiatief van ingenieur-uitvinder Ronald Van Ham en zijn vrouw Heidi Cuypers. VUB-professor Van Ham kreeg nationale bekendheid als lid van Team Scheire en toen hij uit eigen onderzoek concludeerde dat Lennik ouder is dan ‘oudste stad’ Tongeren. De twee organiseren ook techniekkampen bij hun thuis om kinderen kennis te laten maken met techniek. “Voor ons eerste kamp van 2023 mochten we vorige week twintig kinderen tussen negen en veertien jaar ontvangen die zich kwamen uitleven in de ateliers”, klinkt het. “Na een basis elektrische schema’s, solderen en het maken van technische tekenen mochten ze zelf aan de slag. De deelnemers maakten een ‘most useless machine’, een grappige doos die je kan aanzetten en als enige doel heeft om zichzelf terug af te zetten. Begeleiders Wout, Christopher, Britt en Timo stonden klaar om uitleg te geven en om de veiligheid en de timing in het oog te houden. Tijdens de pauzes werd er buiten geravot.”