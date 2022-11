Tweehonderdtal mensen kijkt naar Rode Duivels op groot scherm in de jongensschool

Geen groot Duivelsdorp op de Markt dit jaar, maar de vzw Ultrasport biedt zij die de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm willen zien een alternatief. Bij elke match is iedereen welkom in de jongensschool in Sint-Martens-Lennik. “We zenden voorlopig al zeker de drie groepswedstrijden van de Belgen uit op groot scherm”, zeggen Jasper Rampelberg en Jurgen Vandeweyer van de vzw. “De deuren gaan telkens een uur voor de wedstrijd open. Nadien is er nog afterparty met een dj. Vandaag verkopen we naast bier, cava en frisdrank ook hotdogs. Komende zondag zijn ook gezinnen met jonge kinderen zeker welkom. Daarom zullen we bij goed weer een springkasteel plaatsen. En voor de match op donderdag hebben we ook al een ander programma voorzien. We willen er die avond een afterwork van maken. Nu volstaat een hotdog omdat iedereen al gegeten zal hebben, maar donderdag zullen er stevige hamburgers te verkrijgen zijn. Een dj draait na elke match ook plaatjes.” Ultrasport werd enkele jaren opgericht om voornamelijk sportkampen voor de jeugd te organiseren. Rampelberg heeft intussen zijn job als leerkracht opgegeven om zich volledig in te zetten voor de verschillende evenementen die Ultrasport zal organiseren. Zo komt er met oudjaar nog een feestje voor kinderen waarbij de aanwezigen ook kunnen blijven slapen. “Het zou alleszins tof zijn dat we de sfeer vanop de Markt tijdens vorige toernooien naar de jongensschool kunnen halen”, besluiten de twee mannen. “De toegang is overigens volledig gratis.”