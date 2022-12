Techniekschuur Lennik en Avansa Halle-Vilvoorde organiseren netwerkevent voor Repair Cafés.

Gent/Ninove Proces gestart tegen vijf Club Brug­ge-supporters, die Guido (64) in coma sloegen: “Voor ons hoeven ze niet naar de cel, tot zolang ze maar spijt tonen”

Guido De Pauw (64) werd na de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City door vijf Club-supporters in elkaar geslagen op de parking langs de E40 in Drongen. De aanleiding? Guido droeg een sjaal van Manchester City. Na een zware klap op het hoofd viel hij bewusteloos neer, waarna hij voor dood werd achtergelaten. De vijf mannen riskeren nu celstraffen tot vijf jaar. “Voor papa is he mentaal allemaal erg zwaar”, zegt dochter Joke.

11:16