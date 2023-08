Team Lijst Burgemeester komt naar inwoners toe met de ‘Lennikse enquête’

Inbreker op heterdaad betrapt in Outer, politie houdt zoektocht

In de Herlinckhovestraat in Outer is donderdagnamiddag een inbreker op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. De man ging op de vlucht toen hij betrapt werd en momenteel is er nog geen spoor. De politie kamt de omgeving uit.