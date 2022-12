Studenten opnieuw welkom in WZC Den Bleek

Woonzorgcentrum Den Bleek langs de Stationstraat wordt hiervoor ingericht als blokspot voor maximaal 14 studenten en dat vanaf 20 december tot en met 31 januari. Iedereen kan er dagelijks terecht van 8 tot 22 uur, maar volzet is volzet. Voor de blokkende studenten wordt ook koffie, water en versnaperingen voorzien. Ook wifi is in het gebouw aanwezig. De blokspot is enkel toegankelijk voor studenten die in Lennik wonen.