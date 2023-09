Lichtgewon­de bij aanrijding tussen bus en personenwa­gen

Op de Elisabethlaan in Ninove is dinsdagavond een aanrijding gebeurd tussen een lijnbus en een personenwagen. De personenwagen wou de Elisabethlaan oprijden, maar schatte de situatie verkeerd in en kwam in aanrijding met de bus. De chauffeur raakte lichtgewond.