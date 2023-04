Start van 62ste stickeractie van Rode Kruis Lennik-Gooik: nu pleisters in plaats van stickers

VOLLEYBAL CHAMPIONS PLAY-OFFS Ondanks 3-0-ver­lies tegen Roeselare tankt Lindemans Aalst vertrouwen: “Goede basis voor belangrijk duel van zaterdag tegen Menen”

Lindemans Aalst stond woensdagavond in een uitgestelde wedstrijd tegenover Roeselare, dat nog twee puntjes nodig had om het thuisvoordeel in de titelfinales tegen Maaseik af te dwingen. De West-Vlamingen haalden het zoals verwacht (telkens met 21-25), maar de Schotte-boys boden behoorlijk weerwerk en tankten zo vertrouwen voor het rechtstreeks duel om de vijfde plaats van zaterdag tegen Menen.