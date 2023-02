Sportregio Pajottenland organiseert curve-bowltoernooi

Marc ‘Bovve’ Bovri (62), Gooikse cafébaas en legendari­sche voorzitter Halse carnaval­groep De Nachtrat­ten overleden

Marc ‘Bovve’ Bovri, de legendarische voorzitter van carnavalgroep de Nachtratten in Halle, is deze week overleden. De geliefde Hallenaar in hart en nieren werd 62 jaar, hij sukkelde al enige tijd met zijn gezondheid.