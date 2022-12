Sir Kwinten maakt samen met Great Company liefst 350 sterrenmaaltijden voor kansarmen: “Onze mensen toch nog een feestmaaltijd bezorgen met Kerst”

Sint-Pieters-Leeuw Nieuw vlonderpad aangelegd tussen kerken Oudenaken en Berchem

Sinds kort is een vlonderpad aangelegd op het pad tussen de kerk van Oudenaken en de kerk van Berchem in Sint-Pieters-Leeuw. Zo kunnen wandelaars en mountainbikers meer genieten van hetmooie stukje natuur en ook bij minder goed weer kunnen zij hun bestemming nu veilig en droog bereiken. “Voetweg 10 loopt voor een deel door drassig gebied”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). “Met de aanleg van ruim 40 meter houten pad is die weg nu ook in nattere periodes toegankelijk.” De kerken van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zijn parochiaal steeds nauw verbonden geweest en hadden meestal maar één pastoor om beide kerken te bedienen. “Voor de pastoor was dit de kortste, dus snelste, manier om van de ene naar de andere kerk te gaan, vandaar dat het van oudsher de naam ‘pastoorswandeling’ kreeg”, geeft burgemeester Jan Desmeth (N-VA) nog mee.

21 december