Senioren worden in de watten gelegd tijdens Seniorenweek

Op dinsdag 22 november gaat er een pannenkoekenbak door van 11 tot 16 uur in WCD Den Bleek. Inschrijven hiervoor is niet nodig. Op woensdag 23 november kan je deelnemen aan de spelletjesnamiddag in praatcafé ‘T Steentje van 10 tot 16 uur. Ook hiervoor is geen inschrijving nodig. Donderdag 24 november geeft Bart Nachtegael van Woonwinkel Pajottenland je tijdens een infosessie info en tips om te besparen op je dure energiefactuur. Dit gaat door van 10 tot 12 uur in de cafetaria van WZC Keymolen zonder inschrijving. Vrijdag 25 november is het visdag van 10 tot 12 uur in WCD Den Bleek. Op het menu staat zalmfilet met een hollandse saus en pompoenpuree. Inschrijven en visbonnetjes kopen kan tot woensdag 23 november 12 uur tijdens de wekelijkse visdag op vrijdag of via het onthaal van het OCMW op dinsdag, donderdagvoormiddag en donderdagavond. Hiervoor betaal je 12,5 euro per persoon. Rudi Tastenoe zorgt vanaf 14 uur voor ambiance op de dansvloer.