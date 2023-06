Rommelmarkt en Antiekmarkt verwacht zomerse editie in Gaasbeek

Voortaan veilige schoolomge­ving voor Heilig Hart&College in Essenbeek

Ouders in Essenbeek kunnen nu opgelucht ademhalen, want aan het Heilig Hart&College is de veiligheid van hun kinderen voortaan gegarandeerd. Nieuwe maatregelen zoals zebrapaden, hekken en extra signalisatie in de schoolzone waarschuwen iedereen voor mogelijke gevaren. Daarnaast heeft de Kasteelstraat nu verkeersvrije zones voor en na schooltijd.