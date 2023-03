Roccoville Concept Store opende de deuren in Lennik

Ondanks de verandering van locatie, blijft het concept van de winkel hetzelfde. Oprichter Valérie De Trift is trots op de ontwikkeling van Roccoville, die al aan het derde hoofdstuk toe is in slechts drie jaar tijd. Het begon met een webshop, gevolgd door een concept store in Dilbeek en nu een verhuizing naar haar droompand in Lennik. Roccoville biedt producten met een sterk verhaal, lokaal verankerd en met een duurzame insteek, waardoor het bezoek aan de winkel een volledige ervaring is voor klanten. “Het mag voor mijn klanten wat meer out of the box zijn, wat duurzamer. Het is fantastisch dat ik mijn passie voor cadeautjes en duurzaam consumeren met zovelen kan delen!”