Rechter mild voor jonge auto-inbreker

Een koppel inwoners betrapte de jongeman in Lennik terwijl hij hun auto aan het doorzoeken was en kon hem staande houden tot de politie ter plaatse kwam. Toen de agenten de jongeman fouilleerden, bleek die een rugzak bij te hebben waarin een laptop, een tablet en de ronde som van 500 euro in stak. Al die spullen en het geld bleken afkomstig van de inbraak in een andere wagen, kort voordien. In zijn verhoor bij de politie verklaarde de jongeman dat hij minderjarig was, maar een botscan wees uit dat hij wel degelijk 18 jaar oud was. Het parket had een gevangenisstraf van twaalf maanden tegen de jongeman gevorderd, terwijl diens advocaat een celstraf met uitstel had gevraagd. “Mijn cliënt geeft de feiten toe en beseft dat hij in de fout is gegaan”, klonk het. “Hij is illegaal in België en heeft geen inkomen. De voorlopige hechtenis heeft een stevige indruk op hem gemaakt, zodat hij zijn lesje nu wel geleerd heeft.” De rechtbank had oren naar dit pleidooi en gaf hem 9 maanden cel met uitstel waardoor hij de cel mocht verlaten.