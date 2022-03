Rechtenstudent Thomas Henne (23) lanceert internationaal cosmeticamerk ‘Laurette’.

De bezieler achter het bedrijf is de 23-jarige rechtenstudent Thomas Henne uit Lennik. Al in 2019 vond hij dat we veel meer nood hadden en genot kregen van de ontspannende momenten. En zo broedde het idee om iets uit te bouwen rond het thema ‘verzorgingsproducten’, ook omdat Thomas in z’n tienerjaren al eens wat last had van huidproblemen. “Iedereen heeft nood aan een dagelijks spa-moment”, zo vertelt Thomas Henne, oprichter van het merk Laurette Cosmetics. “Dat is sinds de coronacrisis meer dan ooit duidelijk geworden. Zichzelf de nodige tijd en ontspanning gunnen is niet altijd evident wanneer men langdurig onder stress komt te staan op de werkvloer. Meestal nemen mensen die stress mee naar huis, met alle gevolgen van dien. Wij willen mensen helpen te ontspannen en hun stress los te laten met onze natuurlijke en duurzame producten.”

Het doel van Laurette is om een unieke beleving te geven aan elke klant. Met de drie kernwaarden kwaliteit, creativiteit, en liefdadigheid wil Laurette verder gaan dan de doorsnee merken op de markt. “Naast vegan en cruelty-free producten willen wij uitpakken met duurzaamheid, biologisch geteelde ingrediënten en levendige kleuren en geuren”, gaat Thomas verder. “Deze zijn natuurlijk meestal afwezig bij natuurlijke producten vandaag de dag. Bovendien vindt elk ingrediënt z'n oorsprong in Europa. Zo zijn we zeker dat de kwaliteit wordt gewaarborgd door strenge testen en zorgvuldige selectieprocessen van de zuiverste grondstoffen. Alleen de ingrediënten die aan hun hoogste kwaliteitsnormen voldoen, worden in onze formules verwerkt.”

Vakmanschap

Laurette wil ons land op de kaart zetten als cosmeticaproducent. Door af te stappen van het gebruik van chemische geurstoffen en andere goedkope ingrediënten wil het zich onderscheiden van de concurrentie. “Dankzij de samenwerking met laboratoria garanderen we kwaliteit en standaarden die aan de hoogste normen voldoen”, sluit Thomas nog af. “Niet alleen de producten maar ook de verpakking werd tot in het fijnste detail ontworpen om mensen een levendige ervaring aan te bieden en de verpakking een nieuw leven te geven na het gebruik van de producten. Dat handgemaakte vakmanschap is een proces dat veel tijd en onderzoek vergt om het perfecte product te creëren.”

De producten van Laurette zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, elk met hun eigen geur. Zo kan je er terecht voor lichaamszeep, shampoo, badschuim en bruisballen. Bovendien kan je het merk ook al vinden in enkele lokale winkels in het Pajottenland. Verder kan je steeds de website bezoeken voor je aankopen of voor extra informatie.