Project ‘Herbronnen’ zorgt binnenkort voor heropwaardering bron Coudenborre

Het project wordt gelanceerd met steun van leader Pajottenland+ en de provincie Vlaams-Brabant. Eind juni vond een infomoment ‘Herbronnen’ plaats aan het bronnetje met buitenyoga, een stiltewandeling en inspraakmoment voor de buurt en andere geïnteresseerden. “Op deze manier willen we het bronnetje meer in de kijker zetten en de buurt meer te enthousiasmeren bij het bronnetje van Zwartenbroek”, aldus schepen Hendrik Schoukens (Groen). “De bedoeling is om bij de mensen te polsen hoe zij de toekomst zien. Het bronnetje ligt er al decennia lang een beetje verwaarloosd bij en is afgeleefd. We hebben een subsidiedossier bij de provincie lopende dat nu al positief is ontvangen om de stenen constructie van het bronnetje op termijn te herbouwen of op te smukken. Het terrein naast de bron is ook eigendom van de gemeente, maar die zat lang in pacht bij iemand. Die pacht is nu afgesloten, dus we kunnen die weide de komende jaren tot een speelweide voor de buurt uitbouwen. Het wordt er alleszins veel meer toegankelijk met bijvoorbeeld picknickbanken.”